В Шуше обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов

Обнаруженные оружие и боеприпасы переданы по назначению

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По информации, во время очередных совместных мероприятий сотрудников Шушинского районного отдела полиции, военнослужащих Внутренних войск и соответствующих структур Службы госбезопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 1 пулемет, 5 автоматов, 1 гранатомет, 31 граната различных видов, 14 различных видов снарядов, 17 автоматных магазинов, 2 628 патронов различного калибра и другое оружие и боеприпасы.