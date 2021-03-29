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В Шуше обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов

В Шуше обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов Обнаруженные оружие и боеприпасы переданы по назначению
Происшествия
29 марта 2021 г. 11:23
В Шуше обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов
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На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По информации, во время очередных совместных мероприятий сотрудников Шушинского районного отдела полиции, военнослужащих Внутренних войск и соответствующих структур Службы госбезопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 1 пулемет, 5 автоматов, 1 гранатомет, 31 граната различных видов, 14 различных видов снарядов, 17 автоматных магазинов, 2 628 патронов различного калибра и другое оружие и боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada xeyli sayda silah-sursat aşkarlandı

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