В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного управления полиции, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, обнаружены оружие и боеприпасы.

Изъяты и переданы по назначению 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 1 противотанковый комплекс "Фагот", 1 пулемет, 1 винтовка, 9 ручных гранат разных типов, 45 различных снарядов, 4 взрывателя, 1325 патронов различного калибра и другие боеприпасы.