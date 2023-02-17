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В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 15:35
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного управления полиции, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, обнаружены оружие и боеприпасы.

Изъяты и переданы по назначению 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 1 противотанковый комплекс "Фагот", 1 пулемет, 1 винтовка, 9 ручных гранат разных типов, 45 различных снарядов, 4 взрывателя, 1325 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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