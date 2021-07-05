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В Шуше обнаружены боеприпасы

В Шуше обнаружены боеприпасы На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.
Происшествия
5 июля 2021 г. 11:18
В Шуше обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и военнослужащими Внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 30 гранат различных видов, 10 снарядов от гранатометов, 30 запалов УЗРГМ, 1441 патрон различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada döyüş sursatları aşkarlandı

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