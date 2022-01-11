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В Шуше обнаружены боеприпасы

В Шуше обнаружены боеприпасы В Шуше обнаружены боеприпасы.
Происшествия
11 января 2022 г. 10:01
В Шуше обнаружены боеприпасы
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В Шуше обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с представителями Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены 6 установок «Фагот», 5 установок «Муха», 1 пулемет, 1 гранатомет, 8 гранат, 110 снарядов различных видов, 3 автоматных ящика, 2 712 пуль различных калибров и другие боеприпасы.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada silah-sursat aşkarlanıb

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