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В Шуше на территории, перешедшей под контроль Азербайджанской армии, подорвался на мине трактор

В Шуше на территории, перешедшей под контроль Азербайджанской армии, подорвался на мине трактор В селе Халфали Шушинского района на не очищенной от мин территории произошел минный инцидент.
Происшествия
22 сентября 2023 г. 14:33
В Шуше на территории, перешедшей под контроль Азербайджанской армии, подорвался на мине трактор

В селе Халфали Шушинского района на не очищенной от мин территории произошел минный инцидент.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили Министерство внутренних дел и Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что взрыв мины произошел на территории села Халфали Шушинского района. Так, на территории, перешедшей под контроль Азербайджанской армии, на мине подорвался трактор, управляемый гражданским лицом, 1965 г.р., который участвовал в дорожно-строительных работах. В результате разрыва мины тракторист получил легкое ранение, угрозы жизни нет.

Минные инциденты на гражданских территориях в очередной раз свидетельствуют о коварных намерениях Армении в отношении мирного населения, являются проявлением терроризма, совершенного против человечества.

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Версия на английском языке Tractor hit by mine in area under control of Azerbaijani Army in Shusha, one hurt
Версия на азербайджанском языке Şuşada Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına keçmiş ərazidə traktor minaya düşüb, xəsarət alan var

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