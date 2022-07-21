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В Ширване заведено уголовное дело на должностных лиц за служебный подлог

В Ширване заведено уголовное дело на должностных лиц за служебный подлог В Ширване на должностных лиц, подделавших документы на землю, заведено уголовное дело.
Происшествия
21 июля 2022 г. 11:12
В Ширване заведено уголовное дело на должностных лиц за служебный подлог

В Ширване на должностных лиц, подделавших документы на землю, заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

На основе поступившего в прокуратуру заявления от жителя города Ибрагимаждара Гамидова о том, что его брат продал третьему лицу по поддельным документам земельный участок, оставшийся им в наследство от матери, было проведено разбирательство.

В ходе проверки были выявлены обоснованные подозрения, что сотрудники Ширванского городского муниципалитета и 13-го Ширванского городского территориального управления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Госслужбы по вопросам имущества совершили служебный подлог, умышленно внеся в официальные документы ложную информацию и поправки, искажающие их истинную суть с целью предоставления незаконного преимущества третьим лицам.

По факту заведено уголовное дело по статьям 308.1(злоупотребление должностными обязанностями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda saxta torpaq sənədi hazırlayan vəzifəli şəxslərə cinayət işi başlanılıb

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