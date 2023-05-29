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В Ширване задержана женщина-наркокурьер

В Ширване задержана женщина-наркокурьер В Ширване задержана женщина, которая выполняла роль наркокурьера для иностранного гражданина.
Происшествия
29 мая 2023 г. 09:30
В Ширване задержана женщина-наркокурьер

В Ширване задержана женщина, которая выполняла роль наркокурьера для иностранного гражданина.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции города Ширвана, задержана жительница города Ламия Мамедова, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств. В ходе осмотра у нее было обнаружено более 3 граммов наркотического вещества - героина.

При осмотре места проживания Л.Мамедовой в качестве вещественных доказательств были обнаружены и изъяты героин, расфасованный по 5 целлофановых пакетам, общим весом 5,120 кг, а также электронные весы.

В ходе допроса задержанная призналась в том, что выполняла роль наркокурьера для гражданина Республики Иран, с которым познакомилась в социальной сети. По ее словам, она должна была доставить наркотики в заранее определенное место.

По данному факту в следственном отделении Отдела полиции города Ширвана возбуждено уголовное дело. В отношении Л.Мамедовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по выявлению ее преступных связей.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda əcnəbi vətəndaşa narkokuryerlik edən qadın saxlanılıb

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