В Ширване задержана пациентка с коронавирусом

По факту ведется расследование

В Ширване задержана пациентка с коронавирусом, покинувшая место проживания вопреки предписанному лечению.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Несмотря на то, что жительнице города Ширван Техран Ибрагимовой было предписано лечение от коронавируса в домашних условиях, она, вопреки этому, покинула место проживания, чем подвергла опасности жизнь других людей.

Т.Ибрагимова была задержана и препровождена домой.

По факту ведется расследование.