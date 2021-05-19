О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 

В Ширване задержана пациентка с коронавирусом  По факту ведется расследование
Происшествия
19 мая 2021 г. 11:07
В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 

В Ширване задержана пациентка с коронавирусом, покинувшая место проживания вопреки предписанному лечению.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Несмотря на то, что жительнице города Ширван Техран Ибрагимовой было предписано лечение от коронавируса в домашних условиях, она, вопреки этому, покинула место проживания, чем подвергла опасности жизнь других людей.

Т.Ибрагимова была задержана и препровождена домой.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şirvanda koronavirus xəstəsi saxlanıldı

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi