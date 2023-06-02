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В Ширване задержан разыскиваемый за мошенничество

В Ширване задержан разыскиваемый за мошенничество В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции задержан совершивший мошенничество в отношении граждан и разыскиваемый за это деяние житель города Ширван Анар Алиев.
Происшествия
2 июня 2023 г. 09:35
В Ширване задержан разыскиваемый за мошенничество

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции задержан совершивший мошенничество в отношении граждан и разыскиваемый за это деяние житель города Ширван Анар Алиев.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), А.Алиев был задержан и передан следствию за подозрение в присвоении обманным путем крупной суммы денег у нескольких жителей района и города.

В ходе расследования установлено, что А.Алиев присвоил в общей сложности более 70 тыс. манатов у 25 граждан в обмен на обещания оказать помощь в присвоении пенсий по болезни и инвалидности, восстановлении приостановленных пенсий.

По факту в Ширванском ГОП возбуждено уголовное дело. Решением городского суда А.Алиев заключен под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda dələduzluğa görə axtarışda olan şəxs saxlanılıb

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