В Ширване задержан подозреваемый в торговле наркотиками

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по предотвращению незаконного оборота наркотиков в городе.

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по предотвращению незаконного оборота наркотиков на территории города.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан подозреваемый в совершении вышеупомянутого преступления местный житель Намиг Рзаев.

При обыске в его доме были обнаружены и изъяты марихуана и опий весом 2,4 кг, упакованные в спичечные коробки, а также целлофановые и бумажные обертки.

В связи с фактом в Следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, задержанному решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование по делу продолжается.