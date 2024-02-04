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В Ширване задержан подозреваемый в торговле наркотиками

В Ширване задержан подозреваемый в торговле наркотиками Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по предотвращению незаконного оборота наркотиков в городе.
Происшествия
4 февраля 2024 г. 08:56
В Ширване задержан подозреваемый в торговле наркотиками

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по предотвращению незаконного оборота наркотиков на территории города.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан подозреваемый в совершении вышеупомянутого преступления местный житель Намиг Рзаев.

При обыске в его доме были обнаружены и изъяты марихуана и опий весом 2,4 кг, упакованные в спичечные коробки, а также целлофановые и бумажные обертки.

В связи с фактом в Следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, задержанному решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda narkotik alverçisi həbs edilib - FOTO

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