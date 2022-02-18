О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ширване задержан мужчина, убивший жену и оказавший сопротивление полиции

В Ширване задержан мужчина, убивший жену и оказавший сопротивление полиции Житель Ширвана Абиев Эльнур Матлаб оглы, 1979 года рождения, во время личной ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою жену, Хаялу Джабир гызы Абиеву (1982 г.р.) и сбежал с места происшествия.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 21:33
В Ширване задержан мужчина, убивший жену и оказавший сопротивление полиции

Житель Ширвана Абиев Эльнур Матлаб оглы, 1979 года рождения, во время личной ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою жену, Хаялу Джабир гызы Абиеву (1982 г.р.) и сбежал с места происшествия.

Об этом на запрос Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Несмотря на полученную медпомощь, Х.Абиева скончалась от полученных ранений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Ширванским городским управлением полиции по задержанию и привлечению к уголовной ответственности Э.Абиева, он открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В ответ полицейские, использовав служебное оружие, выстрелили в ноги Э.Абиева и задержали его.

В Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело.

В настоящее время продолжаются продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şirvanda arvadını öldürüb, polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs saxlanılıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi