В Ширване задержан мужчина, убивший жену и оказавший сопротивление полиции

Житель Ширвана Абиев Эльнур Матлаб оглы, 1979 года рождения, во время личной ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою жену, Хаялу Джабир гызы Абиеву (1982 г.р.) и сбежал с места происшествия.

Житель Ширвана Абиев Эльнур Матлаб оглы, 1979 года рождения, во время личной ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою жену, Хаялу Джабир гызы Абиеву (1982 г.р.) и сбежал с места происшествия.

Об этом на запрос Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Несмотря на полученную медпомощь, Х.Абиева скончалась от полученных ранений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Ширванским городским управлением полиции по задержанию и привлечению к уголовной ответственности Э.Абиева, он открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В ответ полицейские, использовав служебное оружие, выстрелили в ноги Э.Абиева и задержали его.

В Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело.

В настоящее время продолжаются продолжаются следственно-оперативные мероприятия.