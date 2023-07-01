В Ширване задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на жителя города

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан мужчина, ограбивший жителя города. Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних де

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан мужчина, ограбивший жителя города.



Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержанным оказался ранее судимый житель города Вусал Фараджов.



В ходе расследования было установлено, что мужчина воспользовался тем, что потерпевший находился в сильном алкогольном опьянении после свадебного торжества, и совершил разбойное нападение на него.



По факту в следственном отделе Ширванской полиции было возбуждено уголовное дело. Решением городского суда В.Фараджов был помещен под арест.