В Ширване задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на жителя города

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан мужчина, ограбивший жителя города.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержанным оказался ранее судимый житель города Вусал Фараджов.
В ходе расследования было установлено, что мужчина воспользовался тем, что потерпевший находился в сильном алкогольном опьянении после свадебного торжества, и совершил разбойное нападение на него.
По факту в следственном отделе Ширванской полиции было возбуждено уголовное дело. Решением городского суда В.Фараджов был помещен под арест.
В Ширване задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на жителя городаВ Ширване задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на жителя города В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан мужчина, ограбивший жителя города. Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних де
Происшествия
1 июля 2023 г. 09:55
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан мужчина, ограбивший жителя города.
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