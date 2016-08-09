В Ширване задержан мужчина, подозреваемый в разбое

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В городе Ширван задержан мужчина, разбойным путем укравший 5 тыс. манатов, 970 долларов США, а также драгоценности.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции города Ширван, был задержан Фахраддин Шюкуров, подозреваемый в том, что 30 октября прошлого года путем разбоя унес из квартиры жителя города Вели Акберова 5 тыс. манатов, 970 долларов США, а также драгоценности. Установлены личности еще двоих лиц.

По факту ведется расследование.