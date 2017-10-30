В Ширване задержан мужчина, оказавший сопротивление полиции

Ширван. 30 октября. REPORT.AZ/ В Ширване обезврежен мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции.

Об этом аранскому бюро Report заявил старший инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли.

Так, 4 октября текущего года в Ширванское городское отделение полиции поступила информация о том, что в больницу с ножевым ранением был доставлен житель Гаджигабула Хасрет Шахверанов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского и Гаджигабульского районного отделений полиции, было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.

При задержании житель Гаджигабульского района, ранее судимый Мурад Агаев оказал сопротивление, воспользовавшись ножом. Сотрудники полиции обезвредили его и передали следствию.

По факту в Ширванском городском отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.