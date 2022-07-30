В Ширване задержан культиватор конопли

В результате проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

В результате проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации был задержан местный житель Шамси Умудов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 30 саженцев конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.