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    В Ширване задержан человек, продававший украденные аккумуляторы - ФОТО

    Каждый аккумулятор стоил по 250-300 манатов© Report

    Сальян. 28 января. REPORT.AZ/ В Сальянском районе человек, занимавшийся кражей.

    Как сообщает Аранское бюро Report, 28-летний житель села Баширбейли Исмайлов Галиб Агасы оглы задержан полицией при попытке продать украденные из сельско-фермерского хозяйства “Hacı Camalxan” аккумуляторы марки “DAF” в городе Ширване.

    Аккумуляторы, каждые по 250-300 манатов, были доставлены в отделение в качестве материального доказательства.

    По факту ведется расследование в Управлении полиции Сальянского района.   

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