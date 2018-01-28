В Ширване задержан человек, продававший украденные аккумуляторы - ФОТО

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Сальян. 28 января. REPORT.AZ/ В Сальянском районе человек, занимавшийся кражей.

Как сообщает Аранское бюро Report, 28-летний житель села Баширбейли Исмайлов Галиб Агасы оглы задержан полицией при попытке продать украденные из сельско-фермерского хозяйства “Hacı Camalxan” аккумуляторы марки “DAF” в городе Ширване.

Аккумуляторы, каждые по 250-300 манатов, были доставлены в отделение в качестве материального доказательства.

По факту ведется расследование в Управлении полиции Сальянского района.