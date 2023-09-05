В Ширване задержан подозреваемый в умышленном убийстве

По факту убийства жителя Ширвана возбуждено уголовное дело

4 сентября примерно в 19:00 в Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о смерти в своем доме жителя города Явера Багирова (1963 г.р.).

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что Эльшан Исламов (1972 г.р.), умышленно убил своего знакомого Я.Багирова, нанеся ему ножевые ранение во время ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджанской Республики (умышленное убийство), а Эльшан Исламов арестован в качестве подозреваемого

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

