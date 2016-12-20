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    В Ширване в автомобиле найдены винтовка и пистолет

    По факту ведется расследование

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Ширване в ходе осмотра в автомобиле найдены винтовка и пистолет.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширавнского районного отдела полиции, в ходе осмотра автомобиля марки "ВАЗ-2121", принадлежащего жителю города Фариду Джабраилову,  были обнаружены и изъяты охотничье ружье марки Churchill и пистолет марки "ГАМО",  на которые не было документов."

    По факту ведется расследование.

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