В Ширване в автомобиле найдены винтовка и пистолет

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Ширване в ходе осмотра в автомобиле найдены винтовка и пистолет.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширавнского районного отдела полиции, в ходе осмотра автомобиля марки "ВАЗ-2121", принадлежащего жителю города Фариду Джабраилову, были обнаружены и изъяты охотничье ружье марки Churchill и пистолет марки "ГАМО", на которые не было документов."

По факту ведется расследование.