В Ширване у трижды судимого лица обнаружены наркотики

Ширван. 2 января. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Ширванского городского отдела полиции провели очередную операцию по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили региональному бюро Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее трижды судимый Руслан Нариманов, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра при нем было обнаружено и изъято 8 упаковок героина общей массой 3,339 г.

Также во время обыска в доме Р.Нариманова обнаружено и изъято 31,258 г героина, 4,27 г марихуаны, запрещенные к продаже наркосодержащие лекарственные препараты и 2 единицы весов.

Расследование по факту продолжается.