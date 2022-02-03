В Ширване столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали четыре человека - травматолог Ширванской городской больницы Али Фирудин оглы Гасымов, житель города Аждар Аббас оглы Аббасов, 1984 года рождения, и двое других жителей района.
Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.
В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали два человека.
Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.