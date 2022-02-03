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В Ширване столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Ширване столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 23:57
В Ширване столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали четыре человека - травматолог Ширванской городской больницы Али Фирудин оглы Гасымов, житель города Аждар Аббас оглы Аббасов, 1984 года рождения, и двое других жителей района.

Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

23:30

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали два человека.

Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

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