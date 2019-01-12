В Ширване столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ширване.

Как сообщили в миль-муганском бюро Report, авария произошла на проспекте Г.Алиева.

В результате столкновения автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком «99 KM 173» с автомобилем марки «ВАЗ-21011» с государственным номерным знаком «54 BH 327» травмы получили трое жителей Ширвана: Физули Ибрагимов (1970 года рождения), Азер Шамиев (1972 года рождения) и Гисмет Алиев (1984 года рождения).

Пострадавшие были помещены в Ширванскую центральную городскую больницу. Ф.Ибрагимов и А.Шамиев помещены в реанимацию. Г.Алиев после получения амбулаторной медицинской помощи был отпущен домой.

По факту Ширванским отделом полиции ведётся расследование.

Ранее в Ширване автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.