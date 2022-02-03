В Ширване столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали четыре человека - травматолог Ширванской городской больницы Али Фирудин оглы Гасымов, а также жители города Аждар Аббас оглы Аббасов, 1984 года рождения, Юсиф Зохраб оглы Мамедов, 1996 года рождения и Нурлан Аят оглы Амиров, 1990 года рождения.
Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу, однако несмотря на усилие врачей, спасти жизнь А.Аббасова не удалось.
По факту ведется расследование.
В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Так, в результате столкновения автомобилей марок "Hyundai" и "Mercedes" пострадали два человека.
Раненые с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.