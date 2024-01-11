В Ширване ранее судимого мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Ширване по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали неоднократно судимого местного жителя.

В Ширване по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали неоднократно судимого местного жителя.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Мужчину удалось задержать в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками Ширванского городского отдела полиции в целях предотвращения незаконного оборота наркотиков на территории города.

Правоохранителями был задержан подозреваемый в совершении упомянутого преступного деяния житель города Рафаэль Алиев, четырежды судимый за кражу и наркотики. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и взято партии героина, метамфетамина, опиума и марихуаны, упакованные в целлофановые и бумажные обертки для продажи.

По факту в Следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.