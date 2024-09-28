В Ширване пьяного автохулигана арестовали на 15 суток

В Ширване автохулигана привлекли к административной ответственности за грубое нарушение ПДД и езду в состоянии алкогольного опьянения.

В Ширване автохулигана привлекли к административной ответственности за грубое нарушение ПДД и езду в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Отделения дорожной полиции Ширванского городского отдела полиции дали указание остановиться водителю автомобиля Toyota, который грубо нарушил правила дорожного движения на территории города, создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Однако водитель, житель Гаджигабульского района Алим Азизов, не подчинился законным требованиям правоохранителей и попытался скрыться с места происшествия. В итоге он был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, и выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен протокол и передан на рассмотрение в городской суд. Решением суда А.Азизов был лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и подвергнут административному аресту на 15 суток.