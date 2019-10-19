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В Ширване пропали без вести две молодые девушки - ФОТО

В Ширване пропали без вести две молодые девушки - ФОТО

Жительница Гаджикабульского района пропала без вести.

Как сообщили аранскому бюро Report в Ширванской региональной группе МВД, приехавшая в гости в Ширван жительница Гаджикабула Аслана Аблиева 12 октября вышла из дома и больше не вернулась.

Также жительница Ширвана Гюнай Новрузова вышла из дома, в котором проживала, и больше не вернулась.

Просьба к тем, кто располагает какой-либо информацией о пропавших без вести лицах, связаться с "горячей линией - 102" МВД или позвонить в Ширванский райотдел полиции по номерам 021-215-14-50 и (055) 527-57-77.

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