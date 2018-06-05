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    В Ширване пропала без вести 26-летняя девушка

    Ширван. 5 июня. REPORT.AZ/ В городе Ширван пропала без вести 26-летняя девушка. 

    Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской региональной группы пресс-службы МВД. 

    Жительница Ширвана Санубер Асадова 1992 г.р. 16 мая вышла из дома и больше не вернулась. 

    Узнавших девушку на фото или располагающих о ней какой-либо информацией лиц просят обратиться в Call-центр "102" МВД или позвонить в отделение полиции г. Ширван, тел: 021-215-14-50 и (055) 527-57-77.

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