В Ширване пропала без вести 26-летняя девушка

Ширван. 5 июня. REPORT.AZ/ В городе Ширван пропала без вести 26-летняя девушка.

Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской региональной группы пресс-службы МВД.

Жительница Ширвана Санубер Асадова 1992 г.р. 16 мая вышла из дома и больше не вернулась.

Узнавших девушку на фото или располагающих о ней какой-либо информацией лиц просят обратиться в Call-центр "102" МВД или позвонить в отделение полиции г. Ширван, тел: 021-215-14-50 и (055) 527-57-77.