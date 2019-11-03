​В Ширване произошло ДТП со смертельным исходом

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в вечернее время на трассе Ширван-Сальяны, проходящем через поселок Чылпаглы.
Так, движущийся по трассе автомобиль марки “Mercedes” сбил жителя города Ширван Алисафу Гулу оглы Зейналова, 1960 года рождения.
Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в Ширванскую центральную городскую больницу. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости