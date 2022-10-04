О нас

В Ширване произошло ДТП, есть пострадавшие

В Ширване произошло ДТП, есть пострадавшие В ДТП на проспекте Гейдара Алиева в Ширване пострадали пять человек.
Происшествия
4 октября 2022 г. 20:39
В Ширване произошло ДТП, есть пострадавшие

В ДТП на проспекте Гейдара Алиева в Ширване пострадали пять человек.

Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки Mersedes столкнулся с другим легковым автомобилем.

В результате аварии жители города Ширван Вахидов Мирага Абдулали оглу 1954 года рождения, Зейналова Севда Ибрагим гызы 1960 года рождения, Абузеров Эльхан Орудж оглу 1975 года рождения и еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Два человека, личности которых не установлены, были выписаны на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие помещены в Ширванскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şirvanda yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi