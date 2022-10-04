В Ширване произошло ДТП, есть пострадавшие

В ДТП на проспекте Гейдара Алиева в Ширване пострадали пять человек.

В ДТП на проспекте Гейдара Алиева в Ширване пострадали пять человек.

Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки Mersedes столкнулся с другим легковым автомобилем.

В результате аварии жители города Ширван Вахидов Мирага Абдулали оглу 1954 года рождения, Зейналова Севда Ибрагим гызы 1960 года рождения, Абузеров Эльхан Орудж оглу 1975 года рождения и еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Два человека, личности которых не установлены, были выписаны на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие помещены в Ширванскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.