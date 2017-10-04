В Ширване произошла поножовщина

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Ширван. 4 октября. REPORT.AZ/ В Ширване зафиксирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.

По предварительным данным, молодой человек, личность которого пока не установлена, был доставлен родственниками в Ширванскую центральную больницу с ножевыми ранениями. Пострадавший прооперирован.

Следственные органы ведут работу над уточнением личности пострадавшего и нападавшего.

По факту ведется расследование.