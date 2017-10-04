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    В Ширване произошла поножовщина

    Происшествие зафиксировано сегодня в вечерние часы© Courtesy İmage

    Ширван. 4 октября. REPORT.AZ/ В Ширване зафиксирован факт нанесения ножевого ранения.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером.

    По предварительным данным, молодой человек, личность которого пока не установлена, был доставлен родственниками в Ширванскую центральную больницу с ножевыми ранениями. Пострадавший прооперирован.

    Следственные органы ведут работу над уточнением личности пострадавшего и нападавшего.

    По факту ведется расследование.

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