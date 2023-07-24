В Ширване произошел взрыв на заводе, есть погибший и раненый

Сегодня в 12 часов на ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

В Ширванской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва боеприпаса на расположенном в городе Ширван заводе министерства оборонной промышленности, в результате которого погиб один человек и есть один пострадавший.



Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.



В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники прокуратуры и криминалисты.

13:08

Сегодня в 12 часов на ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

Как сообщили Report в министерстве, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил травму руки.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате взрыва погиб Мехман Ахмедов.

Жительница города Ширван Сабина Шекерова (1978 г.р.) получила травму и была доставлена в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.