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В Ширване произошел взрыв на заводе, есть погибший и раненый

В Ширване произошел взрыв на заводе, есть погибший и раненый Сегодня в 12 часов на ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв.
Происшествия
24 июля 2023 г. 13:18
В Ширване произошел взрыв на заводе, есть погибший и раненый

В Ширванской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва боеприпаса на расположенном в городе Ширван заводе министерства оборонной промышленности, в результате которого погиб один человек и есть один пострадавший.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники прокуратуры и криминалисты.

13:08

Сегодня в 12 часов на ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв.

Как сообщили Report в министерстве, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил травму руки.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате взрыва погиб Мехман Ахмедов.

Жительница города Ширван Сабина Шекерова (1978 г.р.) получила травму и была доставлена в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на английском языке One dead, one injured in explosion at plant in Azerbaijan's Shirvan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvandakı zavodunda partlayış olub, ölən və yaralanan var - YENİLƏNİB

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