На заводе в Ширване произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых
Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых.
Об этом региональному корреспонденту Report сообщили в больнице.
***15:56
Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в министерстве оборонной промышленности Азербайджана, министерство проинформировано о случившемся: "В настоящее время ведется расследование".
Как сообщает региональный корреспондент Report, на место происшествия привлечены машины скорой помощи.
***15:44
Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана, расположенном в городе Ширван, произошел мощный взрыв.
Как сообщает Report, в результате взрыва есть погибшие и раненые.
О деталях происшествия будет предоставлена дополнительная информация.
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