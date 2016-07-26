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    На заводе в Ширване произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

    В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых

    В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых

    Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых. 

    Об этом региональному корреспонденту Report сообщили в больнице.

    ***15:56

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в министерстве оборонной промышленности Азербайджана, министерство проинформировано о случившемся: "В настоящее время ведется расследование".

    Как сообщает региональный корреспондент Report, на место происшествия привлечены машины скорой помощи.

    ***15:44

    Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана, расположенном в городе Ширван, произошел мощный взрыв. 

    Как сообщает Report, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

    О деталях происшествия будет предоставлена дополнительная информация.

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