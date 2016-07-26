На заводе в Ширване произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых

Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ В Ширванскую городскую центральную больницу доставлены шестеро раненых.

Об этом региональному корреспонденту Report сообщили в больнице.

***15:56

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в министерстве оборонной промышленности Азербайджана, министерство проинформировано о случившемся: "В настоящее время ведется расследование".

Как сообщает региональный корреспондент Report, на место происшествия привлечены машины скорой помощи.

***15:44

Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана, расположенном в городе Ширван, произошел мощный взрыв.

Как сообщает Report, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

О деталях происшествия будет предоставлена дополнительная информация.