В Ширване произошёл несчастный случай - ОБНОВЛЕНО

Стало известно личность утонувшего в канализационном люке.

Как передаёт аранское бюро Report, им оказался 1948-го года рождения Балашов Шахмирзя Шафи оглу.

***23:20

В Ширване произошёл несчастный случай.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл в вечерних часах на улице "20 Январь".

По информации, неизвестный мужчина средних лет утонул, угодив в канализационный люк. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведётся следствие.