В Ширване произошёл несчастный случай - ОБНОВЛЕНО

Стало известно личность утонувшего в канализационном люке.
Как передаёт аранское бюро Report, им оказался 1948-го года рождения Балашов Шахмирзя Шафи оглу.
***23:20
В Ширване произошёл несчастный случай.
Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл в вечерних часах на улице "20 Январь".
По информации, неизвестный мужчина средних лет утонул, угодив в канализационный люк. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведётся следствие.
Valeh DadaşovАвтор новости