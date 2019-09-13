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В Ширване произошёл несчастный случай - ОБНОВЛЕНО

В Ширване произошёл несчастный случай

Стало известно личность утонувшего в канализационном люке.

Как передаёт аранское бюро Report, им оказался 1948-го года рождения Балашов Шахмирзя Шафи оглу.

***23:20

В Ширване произошёл несчастный случай.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл в вечерних часах на улице "20 Январь".

По информации, неизвестный мужчина средних лет утонул, угодив в канализационный люк. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведётся следствие.

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