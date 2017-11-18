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    В Ширване полиция предотвратила членовредительство

    Факт расследуется

    Ширван. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Ширване полиция помешала мужчине совершить членовредительство.

    Об этом аранскому бюро Report сообщил главный инспектор Ширванской городской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли.

    По его словам, житель города Ширван, 42-летний Джалал Ибрагимов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганство в центре города: "Когда его попытались успокоить, мужчина достал имеющийся при нем кухонный нож, приставил к своему горлу и, грозя совершить суицид, продолжил совершать хулиганские действия. В результате оперативности и профессионализма находящихся поблизости сотрудников Ширванской городской полиции и охранного отделения действия и попытка членовредительства Дж.Ибрагимова были пресечены".

    Факт расследуется Ширванским городским отделением полиции.

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