В Ширване полиция предотвратила членовредительство

Ширван. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Ширване полиция помешала мужчине совершить членовредительство.

Об этом аранскому бюро Report сообщил главный инспектор Ширванской городской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли.

По его словам, житель города Ширван, 42-летний Джалал Ибрагимов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганство в центре города: "Когда его попытались успокоить, мужчина достал имеющийся при нем кухонный нож, приставил к своему горлу и, грозя совершить суицид, продолжил совершать хулиганские действия. В результате оперативности и профессионализма находящихся поблизости сотрудников Ширванской городской полиции и охранного отделения действия и попытка членовредительства Дж.Ибрагимова были пресечены".

Факт расследуется Ширванским городским отделением полиции.