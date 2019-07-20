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В Ширване число отравившихся во время свадьбы увеличилось до 19 человек

​В Ширване число отравившихся во время свадьбы увеличилось до 19 челов

В Ширване во время свадебной церемонии число пострадавших от дыма увеличилось до 19 человек.

Как передаёт горноширванское бюро Report, об этом сообщил глава отдела реанимации и анестезиологии Ширванской городской центральной больницы Фамиль Юсифов.

Глава отдела сообщил, что с диагнозом удушье от газа в больницу обратились 19 человек:

«Пострадавшим предоставили кислород и оказали первую медицинскую помощь. Все пациенты отпущены с удовлетворительным состоянием на амбулаторное лечение», - сказал Юсифов. 

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