В Ширване число отравившихся во время свадьбы увеличилось до 16 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Стали известны имена некоторых отравившихся во время свадьбы в Ширване.

Как передаёт местное бюро Report, в результате происшествия отравились жители Гаджигабула Сеидсакина Мирйагуб гызы Досталиева (1968 г. р.), Зулейха Агамамед гызы Гасанова (1957 г. р.), Фарида Асад гызы Шихалиева (1961 г.р.), а также жители Ширвана Арзу Бахлул гызы Сулейманова (1964 г.р.) и Айнура Асиф гызы Агаева (1977 г.р.).

***23:56

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В Ширване во время свадебной церемонии число пострадавших увеличилось до 16 человек.

Как передаёт горноширванское бюро Report, пострадавшие размещены в Ширванскую городскую центральную больницу.

Из них 12 – женщины, 4- мужчины.

***21:45

В дворце торжеств «Еганя» в городе Ширван произошло массовое отравление.

Как передаёт аранское бюро Report, причиной отравления стало пиротехническое средство, распространяющее дым.

В результате более 10 человек доставлены в больницу. Их состояние тяжёлое и поэтому пациентов сразу разместили в отделе реанимации.

По факту ведется расследование.