О нас

В Ширване четверо пешеходов пострадали в массовом ДТП

В Ширване четверо пешеходов пострадали в массовом ДТП В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре пешехода.
Происшествия
24 ноября 2024 г. 22:30
В Ширване четверо пешеходов пострадали в массовом ДТП

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре пешехода.

Как сообщает Report, водитель легкового автомобиля во время движения по проспекту Гейдара Алиева потерял управление и наехал на припаркованные на обочине автомобили, после чего сбил четырех пешеходов.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили житель Гарадагского района Баку Хатаи Эльман оглу Садыгов, 1989 года рождения, житель Сабирабадского района Джавидан Низами оглу Насиров (1993), житель Ширвана Бахтияр Алиш оглу Назаров (1971) и житель Гаджигабульского района Сеймур Нусреддин оглу Исрафилов (1987).

Пострадавшие были госпитализировали в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurub

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi