В Ширване четверо пешеходов пострадали в массовом ДТП

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре пешехода.

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре пешехода.

Как сообщает Report , водитель легкового автомобиля во время движения по проспекту Гейдара Алиева потерял управление и наехал на припаркованные на обочине автомобили, после чего сбил четырех пешеходов.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили житель Гарадагского района Баку Хатаи Эльман оглу Садыгов, 1989 года рождения, житель Сабирабадского района Джавидан Низами оглу Насиров (1993), житель Ширвана Бахтияр Алиш оглу Назаров (1971) и житель Гаджигабульского района Сеймур Нусреддин оглу Исрафилов (1987).

Пострадавшие были госпитализировали в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.