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    В Ширване автомобиль сбил пожилую женщину, есть погибший и раненый - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки "Мерседес" с государственным регистрационным номером "10-ZP-823" на ул. Мухаммеда Асадова потеряв управление, на высокой скорости сбил пожилую женщину.. 

    В результате инцидента погибла Адышова Гюльдястя Сафаргулу гызы (1951). Водитель автомобиля Ахадов Имран Сахават оглы (1990) с травмами помещен в реанимационное отделение.

    По факту ведется расследование. 

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