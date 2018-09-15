В Ширване автомобиль сбил пожилую женщину, есть погибший и раненый - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

15 сентября, 2018 22:26

https://report.az/storage/news/57d7025717de263cbb48dd3bfad01ab5/17293dda-3bce-4305-bd8e-fb71db86a0ed_292.jpg Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки "Мерседес" с государственным регистрационным номером "10-ZP-823" на ул. Мухаммеда Асадова потеряв управление, на высокой скорости сбил пожилую женщину.. В результате инцидента погибла Адышова Гюльдястя Сафаргулу гызы (1951). Водитель автомобиля Ахадов Имран Сахават оглы (1990) с травмами помещен в реанимационное отделение. По факту ведется расследование.

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