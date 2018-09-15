В Ширване автомобиль сбил пожилую женщину, есть погибший и раненый - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки "Мерседес" с государственным регистрационным номером "10-ZP-823" на ул. Мухаммеда Асадова потеряв управление, на высокой скорости сбил пожилую женщину..
В результате инцидента погибла Адышова Гюльдястя Сафаргулу гызы (1951). Водитель автомобиля Ахадов Имран Сахават оглы (1990) с травмами помещен в реанимационное отделение.
По факту ведется расследование.
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