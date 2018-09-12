В Ширване автомобиль сбил пешехода

Ширван. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Ширванском районе произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, около 21.00 часов вечера в пределах старой части города Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.

Автомобиль марки "Азсаманд" сбил местного жителя Абыева Кямрана Ильгар оглы (1990), когда тот переходил дорогу. В результате, с телесными повреждениями различной степени тяжести раненый был доставлен в Ширванскую городскую больницу с помощью водителя. На данный момент К.Абыев помещен в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.