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    В Ширване автомобиль сбил 37-летнюю женщину

    © Report

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В городе Ширван автомобиль сбил 37-летнего пешехода.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в городе на проспекте Гейдара Алиева.

    Так, жительницу города Ширван Егяну Вахид гызы Каримову 1981 г.р. сбил автомобиль, когда она перехила дорогу. В результате, женщина с телесными повреждениями различной степени была помещена в травматологическое отделение Ширванской центральной городской больницы.

    По факту ведется расследование.

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