В Москве задержан азербайджанец с крупной суммой денег

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево в Москве задержали гражданина Азербайджана, пытавшегося незаконным способом перевезти через границу Таможенного союза 1, 701 млн. долларов США, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы России, на "красном коридоре" зала прилета инспектор таможни остановил пассажира, прибывшего рейсом из Дубая. Пассажир предъявил инспектору пассажирскую таможенную декларацию на наличные денежные средства в размере 1,001 млн. долларов США. Сумма незадекларированных наличных денег составила 700 тыс. долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных, разрешенных таможенным законодательством.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении дела по статье УК России о контрабанде наличных денежных средств.