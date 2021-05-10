В Шемкире задержан стрелявший в родственника

В Шемкирский районный отдел полиции поступила информация, что на территории поселка Чинарлы житель района Р. Мехдиханов на почве возникшего конфликта выстрелил из ружья в двоюродного брата

В Шемкирский районный отдел полиции 9 мая поступила информация, что на территории поселка Чинарлы житель района Р. Мехдиханов на почве возникшего конфликта выстрелил из ружья в двоюродного брата М.Рустамова, ранив его в ногу, а Б.Гусейнова в руку.

Как передает Report, М.Рустамов и Б.Гусейнов были госпитализированы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в покушении на убийство был задержан Р. Мехдиханов. У него изъято орудие преступления – ружье, хранимое без надлежащих документов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР.