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В Шемкире задержан стрелявший в родственника

В Шемкире задержан стрелявший в родственника В Шемкирский районный отдел полиции поступила информация, что на территории поселка Чинарлы житель района Р. Мехдиханов на почве возникшего конфликта выстрелил из ружья в двоюродного брата
Происшествия
10 мая 2021 г. 14:50
В Шемкире задержан стрелявший в родственника

В Шемкирский районный отдел полиции 9 мая поступила информация, что на территории поселка Чинарлы житель района Р. Мехдиханов на почве возникшего конфликта выстрелил из ружья в двоюродного брата М.Рустамова, ранив его в ногу, а Б.Гусейнова в руку.
Как передает Report, М.Рустамов и Б.Гусейнов были госпитализированы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в покушении на убийство был задержан Р. Мехдиханов. У него изъято орудие преступления – ружье, хранимое без надлежащих документов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə qohumunu güllələyən şəxs saxlanılıb

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