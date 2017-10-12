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    В Шемкире задержан мужчина, нанесший дочери тяжелые травмы топором

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 12 октября. REPORT.AZ/ Задержан нанесший в Шемкирском районе дочери тяжелые травмы топором и cбежавший с места преступления мужчина.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Шемкирского района сегодня мужчина был задержан.

    Отметим, что 9 октября житель села Чапарлы нанес топором тяжелые травмы дочери Ахмедовой Нуране Исмаил гызы 1994 г.р.

    Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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