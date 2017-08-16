 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире в массовой драке в кафе пострадали двое

    Пострадавшие госпитализированы

    Шамкир. 16 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла массовая драка.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из кафе на территории района.

    Между группой людей по неустановленной причине произошел спор. Спор перерос в рукопашную драку.

    Во время драки пострадали жители Шамкирского района Велиев Тогрул 1976 г.р. и Рагимов Интигам 1990 г.р. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

    Факт расследуется. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi