В Шамкире в массовой драке в кафе пострадали двое

Шамкир. 16 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла массовая драка.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из кафе на территории района.

Между группой людей по неустановленной причине произошел спор. Спор перерос в рукопашную драку.

Во время драки пострадали жители Шамкирского района Велиев Тогрул 1976 г.р. и Рагимов Интигам 1990 г.р. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Факт расследуется.