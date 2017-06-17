 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире мужчину, желавшего помириться с женой, избили, приняв за вора - ВИДЕО

    Алигисмет Шекеров хотел помириться с женой

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе зарегистрирован факт избиения.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в селе Далляр-Джайир.

    Так, уроженец Ярдымлинского района Алигисмет Хокмали оглу Шекеров 1997 г.р. для того, чтобы помириться с женой, пришел в дом тестя в село Далляр-Джайир. А. Шекеров в своих показаниях полиции сообщил, что он хотел помириться с женой. Но для того, чтобы отдалить его от дома, тесть родственникам и соседям представил А. Шекерова как вора. После этого А. Шекеров был избит со стороны родственников и соседей жены черенком лопаты. В результате он получил тяжелые травмы.

    Один из окружающих на грузовом автомобиле доставил А. Шекерова в Баку - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии и ему была оказана медицинская помощь. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

    У А. Шекрова взяты показания сотрудниками Шамкирского районного отделения полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi