В Шамкире мужчину, желавшего помириться с женой, избили, приняв за вора - ВИДЕО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе зарегистрирован факт избиения.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в селе Далляр-Джайир.

Так, уроженец Ярдымлинского района Алигисмет Хокмали оглу Шекеров 1997 г.р. для того, чтобы помириться с женой, пришел в дом тестя в село Далляр-Джайир. А. Шекеров в своих показаниях полиции сообщил, что он хотел помириться с женой. Но для того, чтобы отдалить его от дома, тесть родственникам и соседям представил А. Шекерова как вора. После этого А. Шекеров был избит со стороны родственников и соседей жены черенком лопаты. В результате он получил тяжелые травмы.

Один из окружающих на грузовом автомобиле доставил А. Шекерова в Баку - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии и ему была оказана медицинская помощь. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

У А. Шекрова взяты показания сотрудниками Шамкирского районного отделения полиции.