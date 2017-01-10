В Шемкире произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате тяжелого ДТП в Шемкире погибли оба водителя.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в поселке Кюр столкнулись управляемый местным жителем Надиром Ахмедовым автомобиль "KIA" и автомобиль "Grand-River", за рулем которого находился житель Мингячевира Абульфат Мамедов. В результате ДТП оба водителя погибли.
Отделение полиции Шемкирского района проводит расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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