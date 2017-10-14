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    В Шемкире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    На место происшествия вызваны полиция и машины скорой помощи

    Шемкир. 14 октября. REPORT.AZ/ В Шемкире произошло тяжелое ДТП.

    Как передает западное бюро Report, авария произошла на проходящей по территории Шемкирского района автодороги Баку-Газах.

    Есть тяжело пострадавшие, на место происшествия привлечены полиция и машины скорой помощи.

    Сотрудники Специальной службы особо рискованного спасения министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана работает на месте для извлечения раненых из деформированного автомобиля.

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