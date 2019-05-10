В Шемкире произошло ДТП, пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате ДТП в Шемкирском районе пострадали 10 человек.
Как сообщает западный центр Report, пятеро из них доставлены в Шемкирскую центральную районную больницу, остальные - в Товузскую центральную районную больницу.
Имена нескольких пострадавших уже известны. Это - Арзу Рустамов, Руслан Гусейнов и Дурсун Аскерова 1992 г.р.
По предварительной информации, один из потерпевших аварию автомобилей вез работников теплицы.
*** 20:16
В Шемкире произошло ДТП.
Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на территории села Дюерли.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали по меньшей мере 5 человек.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости