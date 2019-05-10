В Шемкире произошло ДТП, пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате ДТП в Шемкирском районе пострадали 10 человек.

Как сообщает западный центр Report, пятеро из них доставлены в Шемкирскую центральную районную больницу, остальные - в Товузскую центральную районную больницу.

Имена нескольких пострадавших уже известны. Это - Арзу Рустамов, Руслан Гусейнов и Дурсун Аскерова 1992 г.р.

По предварительной информации, один из потерпевших аварию автомобилей вез работников теплицы.

*** 20:16

В Шемкире произошло ДТП.

Как сообщает западный центр Report, авария отмечена на территории села Дюерли.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали по меньшей мере 5 человек.

По факту ведется расследование.