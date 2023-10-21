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В Шемкире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Шемкире произошло ДТП, есть пострадавшие В селе Гасымалылар Шемкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.
Происшествия
21 октября 2023 г. 10:00
В Шемкире произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Гасымалылар Шемкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-2106" Санан Гулиев 2004 года рождения, его пассажиры Байрам Мамедов 2003 года рождения и Руфат Угуров 2004 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Состояние одного из раненых тяжелое, он госпитализирован в одну из больниц города Гянджи.

По факту ведется расследование.

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