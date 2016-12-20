В Шемкире произошло ДТП, есть пострадавший

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Шемкире произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гырхгышлаг.

Потеряв управление за рулем автомобиля, местный житель Санан Тагиев 1983 г.р. столкнулся со встречным автомобилем.

Пострадавший С.Тагиев был доставлен на машине скорой помощи в Шемкирскую центральную районную больницу, где был прооперирован.

Состояние С.Тагиева расценивается как средней тяжести.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажиры другого автомобиля не пострадали.

По предварительной информации, С.Тагиев был за рулем в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.