В Шемкире произошло ДТП, есть пострадавший

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Шемкире произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гырхгышлаг.
Потеряв управление за рулем автомобиля, местный житель Санан Тагиев 1983 г.р. столкнулся со встречным автомобилем.
Пострадавший С.Тагиев был доставлен на машине скорой помощи в Шемкирскую центральную районную больницу, где был прооперирован.
Состояние С.Тагиева расценивается как средней тяжести.
Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажиры другого автомобиля не пострадали.
По предварительной информации, С.Тагиев был за рулем в нетрезвом состоянии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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