В Шемкире произошло ДТП, 4 пострадавших

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Шемкире пострадали несколько человек.

Как передаёт западное бюро Report, авария произошла в городе Шемкир, на территории Второй улицы.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четверо, среди которых есть младенец. Один из пострадавших был отправлен в частную клинику в городе Гянджа ввиду тяжести его состояния. В настоящее время уточняются имена пострадавших.

По факту ведётся расследование.

Напомним, что ранее во время аварии в Шемкире погибли двое.