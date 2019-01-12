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    В Шемкире произошло ДТП, 4 пострадавших

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Шемкире пострадали несколько человек

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Шемкире пострадали несколько человек.

    Как передаёт западное бюро Report, авария произошла в городе Шемкир, на территории Второй улицы.

    По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четверо, среди которых есть младенец. Один из пострадавших был отправлен в частную клинику в городе Гянджа ввиду тяжести его состояния. В настоящее время уточняются имена пострадавших.

    По факту ведётся расследование.

    Напомним, что ранее во время аварии в Шемкире погибли двое.

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