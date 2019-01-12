В Шемкире произошло ДТП, 4 пострадавших

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Шемкире пострадали несколько человек.
Как передаёт западное бюро Report, авария произошла в городе Шемкир, на территории Второй улицы.
По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четверо, среди которых есть младенец. Один из пострадавших был отправлен в частную клинику в городе Гянджа ввиду тяжести его состояния. В настоящее время уточняются имена пострадавших.
По факту ведётся расследование.
Напомним, что ранее во время аварии в Шемкире погибли двое.
Valeh DadaşovАвтор новости